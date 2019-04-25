319 مواطناً ومواطنة يتلقّون عروضاً للعمل لدى 33 شركة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 319 مواطناً ومواطنة تلقّوا عروضاً للتعيين لدى 33 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، خلال يوم مفتوح للتوظيف نظّمته الوزارة في منطقة الظفرة بأبوظبي، أخيراً، في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21).

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص.

وقالت القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين، منى وليد، إن اليوم المفتوح للتوظيف شهد مشاركة نحو 439 مواطناً ومواطنة، أجرى لهم مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة 642 مقابلة وظيفية للوقوف على مدى توافق قدراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات الفرص الوظيفية المطروحة، وعددها 771 فرصة عمل.

وأضافت أن العديد من المواطنين والمواطنات المشاركين في اليوم المفتوح أُجريت لهم أكثر من مقابلة وظيفية من الشركات، الأمر الذي أتاح لهم التعرف إلى متطلبات العديد من الوظائف، وتالياً تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

وأشارت إلى أن المقابلات أثمرت عن تلقّي 40 مواطناً ومواطنة عروضاً للعمل لدى الشركات، بينما ترشح 279 للتعيين، ستعمل الشركات المشاركة على المفاضلة بينهم لشغل الوظائف المطلوبة في ضوء متابعة الوزارة.

وقالت إن 120 مواطناً ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، حيث سيقوم فريق معني بالوزارة بالتواصل مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم المقابلات تمهيداً لإلحاقهم في «برنامج تمكين» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتدريب وتأهيل المواطنين وفقاً لأسباب عدم اجتيازهم المقابلات.