عروض وظيفية وتعليمية وتطوعية في «رأس الخيمة للتوظيف»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قدمت مؤسسات حكومية وشركات وجامعات خاصة عروضاً وظيفية وتعليمية وتطوعية للطلبة الباحثين عن عمل، في معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، الذي افتتح أمس في مركز رأس الخيمة للمعارض في دورته الـ11.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية في شركة «إي مارين»، المتخصصة في الكابلات البحرية التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، الدكتور أحمد الشامسي، إن الشركة تستهدف توظيف 20 طالباً من المواطنين الباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة، ومن الحاصلين على شهادات فنية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الشركة متخصصة في توصيل وصيانة الكابلات البحرية، وأنها تسعى لاستقطاب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، شرط أن تكون لديهم لغة إنجليزية جيدة، والاستعداد للعمل، والخضوع لدورات وورش تدريبية في الدولة وخارجها، من أجل تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة الكافية في مجال الكابلات البحرية.

وأشار مدير مراكز شركة بالحصا لتعليم السياقة، عمر عبدالعزيز، إلى أن أكثر من 200 باحث عن عمل قدموا أمس أوراقهم اللازمة للبحث عن عمل في 66 شركة تابعة لشركة بالحصا، وتابع أن الشركة لديها وظائف شاغرة للمواطنين في مجال خدمة العملاء والمحاسبة والتصميم.

وأضاف أن الشركة تقبل جميع المواطنين والمواطنات الحاصلين على شهادة ثانوية عامة فما فوق، إذ سيتم إجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل، وتدريبهم في مختلف المجالات.

ومن جهتها، أشارت مسؤولة التسجيل والقبول في كلية دبي للسياحة، عائشة الجابري، إلى أن الكلية لديها فرص وظيفية وتعليمية لطلبة في رأس الخيمة، إذ سيتم توفير فرص وظيفية للمواطنين في مجال قطاع السياحة.

وأوضحت أن الكلية لديها خمس فرص تعليمية في مجال الضيافة للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع السياحة والضيافة.

وقدمت جامعة الشارقة خصومات مالية على الرسوم الدراسية من 25% إلى 50% للطلبة المتفوقين الحاصلين على درجات متميزة في الثانوية، حيث استقبلت الجامعة أمس في معرض التوظيف أكثر من 100 طلب من خريجي الثانوية العامة الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي.

وشارك جناح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فرع رأس الخيمة، في المعرض، من خلال تقديم العروض التطوعية للمواطنين في مجالي مساعدة الأسر المتعفّفة وإسعاد المرضى.