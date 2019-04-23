شرطة دبي تخصخص إدارة «شبك المركبات»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خصخصة إدارة شبك حجز المركبات المدنية الثقيلة والخفيفة، وإسناد مهام إدارتها إلى شركة الإمارات للمواقف، بنحو 20 مليون درهم سنوياً.

جاء ذلك ضمن اتفاق شراكة وقعته القيادة العامة لشرطة دبي وشركة الإمارات للمواقف، بشأن تنظيم نقل وحجز وإدارة وحراسة المركبات المدنية الخفيفة والثقيلة المطلوب حجزها.

ووقع الاتفاق عن شرطة دبي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، وعن شركة الإمارات للمواقف عبدالله المناعي، بحضور مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العميد محمد ناصر الرزوقي.

وأكد الزفين أن شركة الإمارات للمواقف توفر نحو 700 موقف للمركبات المحجوزة على ذمة القضايا الجنائية، مع توفير ساحات حجز كافية لتخزين المركبات المحجوزة والمراد حجزها، وتوفير الأجهزة والبرامج والأنظمة الذكية لإدارة ساحات الحجز.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة تستمر خمس سنوات، تشمل التزام شركة الإمارات للمواقف بتأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة.