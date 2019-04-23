المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حفر

أفادت قارئة، تسكن في الشارقة، بوجود حفر مؤذية للمركبات والإطارات، وتبطئ حركة السير، في الطريق المقابل للسفير مول على شارع الاتحاد، بجانب برج الحسن، ومحل أضواء الصالحية عند الاتجاه لليمين، داعية الجهات المعنية إلى معالجة الأمر.

شهادة

راجع قارئ جهة حكومية للحصول على معادلة شهادة لزوجته، ولكونها لا تحمل شهادة جامعية، حاول الاستفسار عن جدوى تقديم الطلب إذا كانت الإجابة المحتملة بالرفض، لكن الموظفة لم تسمع، وطلبت دفع الرسوم، وبعد شهر جاءه الجواب بالرفض، فحمل الورقة إلى الموظفة ذاتها التي بادرته بالسؤال مستغربة: من الموظفة التي استلمت منك هذا الطلب وهي تعلم أنه مرفوض مسبقاً؟ فأجابها: أنت!

مخارج

طالب سكان في مرسى دبي (دبي مارينا) المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات بتوفير مخارج إضافية للمنطقة، وتحديداً شارع الصبا، الذي يضم مسربين فقط في اتجاهين، مقابل مسجد الرحيم، نظراً لمعاناتهم في الوصول إلى شارع «السايوره»، بسبب الازدحام الخانق، وتكدس المركبات في جميع الأوقات، ما يجعلهم يستغرقون وقتاً طويلاً للخروج من المنطقة التي لا تتعدى كيلومتراً واحداً.

دراجات

اشتكى سكان بالقرب من كورنيش عجمان إزعاج الدراجات النارية التي تتجول في المنطقة حتى ساعات متأخرة من الليل، مصدرةً أصواتاً قوية، توقظ الأطفال من النوم مفزوعين، متمنين على الجهات المختصة التدخل، خصوصاً أنها منطقة سياحية، تضم العديد من الفنادق والمباني السكنية.

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