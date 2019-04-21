زيادة معدلات التوظيف خلال «الإمارات للوظائف» في دورته الـ 19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم «معرض الإمارات للوظائف» فعاليات دورته 19 التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، محققاً زيادة ملحوظة في معدلات التوظيف، نتيجة لسياسات التوطين التي تنتهجها الشركات العامة والخاصة، والتوجه المتنامي نحو التوظيف في القطاعات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، والحضور الموسّع للمعرض في العالم الرقمي، في مجالات تشمل محتوى الفيديو التفاعلي وأخبار القطاع، والخدمات الاستشارية، وتوفير النصائح والإرشادات حول سبل تحقيق التطور في العمل، التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمعرض. ونجح المعرض بنسخته هذا العام في إحراز نمو لافت، تمثّل في مشاركة أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة، وأشادت جميعها بدور المعرض وقدرته المتميزة على استقطاب مرشحين رفيعي المستوى، يتمتعون بمهارات مختلفة ورؤية استشرافية متبصرة للمستقبل، تجلّت في سعيهم للحصول على أدوار وظيفية «ذكية» ضمن سياق الثورة الصناعية الرابعة. وقالت مديرة «معرض الإمارات للوظائف 2019»، أسماء الشريف، إن المعرض كان بمثابة فعالية رائدة تمحورت حول موضوعات التخطيط المهني وسبل تحقيق التقدم الوظيفي في القرن الـ21، وشمل تقديم مجموعة واسعة من فرص التقدم الوظيفي ضمن عدد من القطاعات التي باتت تندرج حالياً في صميم عملية التحول التقني، وبرهن المعرض في نسخته لعام 2019 على الثقة العالية بقدرة الدولة على مواكبة الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2025. وشهدت قاعات المعرض تقديم مجموعة واسعة من فرص العمل التي عرضتها المؤسسات بمختلف أحجامها، حيث قدمت مجموعة الفطيم متعددة الاختصاصات، الرائدة في دبي، 81 فرصة عمل، وأجرت عدداً كبيراً من المقابلات مع مرشحين يتمتعون بمهارات متميزة، في حين وفّرت مجموعة جميرا، الحائزة جوائز في مجال الضيافة، أكثر من 30 فرصة عمل خلال المعرض. وأشارت جمارك دبي إلى تلقيها أكثر 2090 طلب توظيف خلال المعرض، 60% منها مقدمة من المواطنات، ما شجّع جمارك دبي على تأكيد مشاركتها في فعاليات الدورة 20 من المعرض العام المقبل.

«الإمارات للوظائف» كان بمثابة فعالية رائدة تمحورت حول موضوعات التخطيط المهني.