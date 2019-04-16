أجهزة لـ«الدفع السهل» بمركبات الأجرة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اكتمال تزويد مركبات الأجرة، البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة، بأجهزة الدفع السهل للمتعاملين «POS»، عبر بطاقة نول، أو بطاقة الائتمان، أو تقنية الدفع عن بُعد «NFC» بالهواتف الذكية.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، خالد العوضي، إن «تنفيذ هذا المشروع تم عبر مراحل تدريجية، استطعنا من خلالها استكماله بحيث يغطي أسطول مركبات الأجرة، والذي يأتي في نطاق سعينا لتحقيق راحة مستخدمي مركبات الأجرة لدفع التعرفة بوسائل تقنية تحد من وسيلة الدفع النقدي لدى المتعاملين».

وأضاف أن اكتمال تركيب أجهزة الدفع السهل «Point Of Sale» عبر بطاقات نول أو الائتمان أو بطاقات الخصم يهدف إلى رفع معدل رضا المتعاملين، بعد أن أسفرت المراحل الأولى من المشروع عن إقبال ملحوظ عبر زيادة عدد المستخدمين بشكل لافت لهذا الأسلوب التقني لعمليات دفع التعرفة، التي وصلت إلى ملايين العمليات، الأمر الذي يجسّد نجاح المشروع بشكل لافت، مؤكداً أن المشروع لم يلغِ إمكانية الدفع النقدي، بل يسعى لتوفير خيارات متعددة لراحة وسعادة مستخدمي مركبات الأجرة.