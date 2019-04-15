فيضان أودية وانهيار طرق جرّاء الأمطار في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على إمارة رأس الخيمة، أول من أمس، في انهيار طرقات في المناطق الجبلية، وغرق منازل مواطنين في المناطق الشعبية نتيجة فيضان الأودية، كما تسببت في محاصرة 570 شخصاً في المناطق الجبلية القريبة من مجرى الأودية لنحو 17 ساعة، حيث تدخل فريق إدارة الطوارئ والأزمات في رأس الخيمة وإنقاذ المحاصرين والعالقين، من خلال نقلهم عبر الطائرات المروحية في جبل جيس.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن الفريق بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة وفرق الإنقاذ في شرطتي أبوظبي ودبي أنقذوا ما يقارب 570 شخصاً كانوا عالقين في أعالي الجبال وبين الأودية، فجر أمس، خلال سقوط الأمطار. وأوضح أن فريق طيران شرطة رأس الخيمة نقل 170 شخصاً كانوا عالقين في جبل جيس، وتم إخراج 400 آخرين كانوا محصورين في وادي البيح.

وقال مستشار دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة تلقت عشرات البلاغات من المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة، تتعلق بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم في كل مناطق الحيل والفحلين والخزام.

وأوضح أن الدائرة أغلقت مجرى وادي البيح بشكل مؤقت للسماح للمركبات العالقة على جانب الوادي بالخروج باتجاه مدينة رأس الخيمة. وقال مصدر في مؤسسة مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة أوقفت جميع حافلاتها عن العمل، صباح أمس، إثر تعطل الدوام الدراسي في جميع المدارس الحكومية في رأس الخيمة.

من جهته، أشار مدير فرع الهلال الأحمر في رأس الخيمة، سعيد منصور النقبي، إلى أن الهلال الأحمر نقل أسرتين تضرر منزلاهما جرّاء الأمطار لشقق فندقية بشكل مؤقت لحين توفير الدعم اللازم.

فيما قال مصدر في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة تلقت نحو 900 بلاغ تتعلق بأضرار الأمطار، كما رصدت الدائرة غرق أكثر من 70 منزلاً في مختلف رأس الخيمة جرّاء فيضان الأودية.

وأشار إلى أن وادي نقب تسبب في غرق 37 منزلاً بشكل كامل أول من أمس.

وأضاف أن المنخفض الجوي تسبب في انهيار طريق وادي البيح وطرق في عوافي والظيت وسهيلة.