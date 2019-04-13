فريق الطوارئ والأزمات المحلي برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة حالياً

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

حذر فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناءاً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة .

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان وقامت الشرطة بتوزيع أكثر من 77 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفق كبير في المياة والتي تتسبب عادة بوقوع الحوادث المرورية وجرف المركبات لقوتها ووقوع الوفيات، ومنها منطقة جبل جيس ووادي شعم وغليلة والبيح، ونوّه بأن الطقس خلال صباح الغد سيشهد عدم استقرار وستتزايد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مما سيؤدي إلى جريان الأودية، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وحذر قائد عام شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع من عدم ارتياد البحر خلال هذا الوقت حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وناشد بن علوان جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

ونبه بن علوان السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الإستراتيجية وعبر عن عدم التهاون أو الاستهتار الصادر من فئة معينة بمجازفتهم بمركباتهم في أماكن تقاطع الأودية التي تكون شديدة القوة مما يؤدي إلى انجراف المركبة ووقوع الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي بدورها إلى حدوث سيول جارفة وخطيرة تؤدي إلى تكسر بعض الطرق وتعطل الإشارات الضوئية ووقوع الحجارة الكبيرة من الأعلى في المناطق الجبلية وغيرها من الأمور المعتادة ، فضلاً عن تجمع مياه الأمطار وتشكيلها لبحيرات عميقة نسبياً ، لذا يجب عدم التهاون في ذلك ويجب إتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة التي تكفل سلامتهم .

وأكد اللواء بن علوان أن الشرطة مع كافة الجهات المعنية تتعامل حالياً مع العديد من البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة متمنياً للجميع السلامة وعلى أفراد الجمهور عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات عبر الأرقام 999 أو 901 .