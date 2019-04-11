شرطة أبوظبي تشارك في «أسرة متماسكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في حملة التوعية الاجتماعية الأولى تحت شعار «أسرة متماسكة مجتمع متسامح وطن آمن»، التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وتستمر حتى 15 من مايو المقبل.

وأكد مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، العميد علي سالم البادي، اهتمام شرطة أبوظبي بالمحافظة على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والبنية الاجتماعية، عبر دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والشراكات المؤسسية الذكية.

وأوضح أن رؤية مؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته العميقة في الاستدامة وبناء الانسان، وتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع، جعل من دولة الإمارات أفضل الدول عالمياً في الأمن المجتمعي والأسري.

وذكر أن المشاركة تضمنت تسجيلات وبث رسائل توعية عبر وسائل الإعلام بلغات عدة، ومحاضرات ومجالس توعية، وتوزيع كتيبات ورسائل نصية تدعم الحفاظ على الأسر والقيم الإماراتية الأصيلة.