شرطة أبوظبي تنشر التوعية المجتمعية في «ربيع العين»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان ربيع العين 2019 بمدينة ألعاب هيلي، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمحلية ضمن جهودها في التوعية المجتمعية.

وتضمن المهرجان الذي نظمته بلدية مدينة العين، في نسخته الرابعة، فعاليات تركز على الأسرة والطفل وتتضمن عروضاً مسرحية وترفيهية.

وتعرف الزوار إلى الخدمات التي عرضتها مديرية الطوارئ والسلامة العامة وشملت برامج توعية وتعزيز ثقافة السلامة العامة لدى أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال من خلال توفير دوريات الإطفائي الصغير، والمسعف الصغير، والمنقذ الصغير، وآليات الدفاع المدني.

وعملت إدارة المرور والدوريات منطقة العين بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية على تنظيم حركة السير والمرور، وقدمت شرحاً حول دوريات الشرطي الصغير وخدماتها.

وقدم قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، إرشادات للزوار حول المواقع والمعالم السياحية والفنادق ومراكز التسوق بمنطقة العين، ووزع كتيبات توعية على السياح ورواد المهرجان.

كما اطلع الزوار على جهود شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في نشر الأمن والأمان والطمأنينة وخدمات شرطة أبوظبي المختلفة.

واستعرضت إدارة مكافحة المخدرات جهود الشرطة في مكافحة آفة المخدرات، ووزعت كتيبات توعية بلغات مختلفة حول التصدي للآفة.

إدارة مكافحة المخدرات وزعت كتيبات توعية بلغات مختلفة حول التصدي للمخدرات.