إنجاز تأهيل حديقة بينونة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال تأهيل وصيانة وتجديد حديقة بينونة (حوض غرب 40) بأبوظبي، وذلك ضمن سعيها المستمر لتعزيز منظومة المرافق الخدمية، ومن ضمنها الحدائق والمرافق الترفيهية، بهدف توفير أرقى معايير الأمان والسلامة والترفيه لرواد هذه الحدائق وإسعادهم.

وأكدت بلدية مركز المدينة أن مشروع التأهيل شمل العديد من الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر: زراعة المسطحات الخضراء ومغطيات التربة وصيانة أشجار النخيل والأشجار المتنوعة الأخرى، وأعمال تأهيل شبكات الري، وصيانة ودهان المظلات والمقاعد وسلال المهملات وصيانة المماشي بأطوال تبلغ 2000 متر. كما شملت إعادة تأهيل الأصول الكهربائية.

وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المسطحات الخضراء ومغطيات التربة، التي تغطي مساحة 20 ألف متر مربع، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والألعاب داخل الحديقة، ونفذت البلدية ضمن إطار المشروع عملية تأهيل 52 مقعد.

وأشارت البلدية إلى أنها ستعيد افتتاح الحديقة أمام روادها في 14 أبريل الجاري، مؤكدة حرصها المستمر على دعم كل الأسباب التي من شأنها إسعاد المجتمع والترفيه عنه، من خلال مرافق حضارية وعالمية المواصفات والمعايير.