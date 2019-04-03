70.6 مليون درهم لسداد مديونيات مواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، سداد مديونيات عدد من الحالات المعروضة عليها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد رئيس الديوان الأميري رئيس اللجنة، راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ18 مبلغ 70 مليوناً و609 آلاف درهم، لسداد مديونيات عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانوناً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها، منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ18، بلغ 662 مليوناً و599 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1320 حالة.

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مليون درهم إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها في 18 دفعة.