«المرور الاتحادي» يناقش تركيب أجهزة لضبط المركبات المتجاوزة للحافلات المدرسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش الاجتماع الثالث لمجلس المرور الاتحادي برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، أمس، تركيب أجهزة لضبط المركبات المتجاوزة لذراع التوقف «قف» في الحافلات المدرسية، من خلال مواصلات الإمارات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوصى المجلس بتطبيق هذه التجربة على جميع الحافلات، ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيقها على مستوى الدولة.

كما ناقش المجلس إجراءات وآليات العمل والخطط التي تم اتخاذها، والتي أسهمت في انخفاض حوادث الوفيات عام 2018 على مستوى الدولة، ومؤشرات السلامة المرورية، وأبرز الممارسات التي أسهمت في انخفاض الوفيات بإمارة أبوظبي.

واطلع المجلس على عرض مقدم من جمعية الإحسان الخيرية بدبي، بشأن حملة «رمضان أمان» التي تهدف إلى تقليل حوادث السير والمرور خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع الوجبات الغذائية على السائقين، وتقديم نصائح وإرشادات ونشرات توعوية، وتوحيد الحملة على مستوى الدولة، وتمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين مجلس المرور الاتحادي وجمعية الإحسان الخيرية بهذا الشأن.

وأوصى المجلس بتعميم برنامج «كلنا شرطة» وتوحيده، خصوصاً في ما يتعلق بالمرور على مستوى إمارات الدولة، ومخاطبة مجلس القيادات الشرطية بهذا الشأن، كما أوصى المجلس بتعميم دورية السعادة المرورية المطبقة في أبوظبي ودبي على كل إمارات الدولة لتحفيز السلوكيات الإيجابية، والالتزام بقواعد السير والمرور، وجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، وذلك من خلال نشر ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأشاد الزفين بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها إدارات المرور والدوريات بالدولة، وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، لتقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق الذي يعتبر الهدف الرئيس لإدارات المرور والدوريات، داعياً إلى تكثيف هذه الجهود للحفاظ على الانخفاض في مؤشر وفيات الحوادث المرورية، والعمل على تحقيق مؤشر الوفيات المستهدف وهو 3.60 لكل 100 ألف من السكان عام 2019.