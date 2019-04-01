«طرق دبي» تمدد عقد تشغيل وصيانة مترو دبي مع «سيركو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات عقد تمديد تشغيل وصيانة مترو دبي مع شركة سيركو المحدودة البريطانية، حتى سبتمبر 2021، ويشمل العقد الجديد تشغيل وصيانة «مسار 2020» الذي يشمل تمديد الخط الأحمر إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات علوية، ومحطتان نفقيتان، والذي يتوقع بدء التشغيل التجريبي له في شهر فبراير من عام 2020.

ويبلغ طول شبكة مترو دبي حالياً 75 كيلومتراً، وسيرتفع إلى 90 كيلومتراً مع استكمال «مسار 2020»، وتستوعب الشبكة أكثر من 120 قطاراً في ساعات الذروة. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الذي تم تمديده لمدة عامين، نحو 680 مليون درهم.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، إن اختيار شركة «سيركو» لتحقيقها مؤشرات أداء عالية في تشغيل مترو دبي، حيث بلغ معدل نسبة توافر الخدمة 99.9%، ودقة مواعيد بنسبة تصل إلى 99.8%، علاوة على تسجيل رقم قياسي لعدد الرحلات بلغ 204 ملايين رحلة في عام 2018، مشيراً إلى أن توفير هيئة الطرق والمواصلات لأحدث التقنيات الحديثة في مجال تشغيل القطارات، أسهم في تحقيق هذه المؤشرات.

وأضاف: «ستقوم الشركة بموجب العقد بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، وكذلك (مسار 2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لموقع معرض إكسبو، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو شاملاً القطارات والسكك الحديدية والمحطات، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عالٍ ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو، ويشمل العقد ايضاً، تشغيل وصيانة نظام التعرفة الخاصة بمترو دبي وتحصيل إيرادات بيع وتعبئة بطاقات (نول) في محطات المترو، إضافة إلى توفير وظائف للمواطنين وتدريبهم وتحقيق نسبة محددة من التوطين»، مؤكداً حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية ونقل الخبرات العالمية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات، الذي يعد من المجالات الجديدة في المنطقة.

وأوضح أن إسناد عملية تشغيل وصيانة مترو دبي إلى شركات عالمية متخصصة يعود لأسباب عدة أهمها أن هذه المهام تتطلب خبرة ودراية بطرق جدولة عمل خطوط المترو، وكذلك خبرة في جميع الأنظمة التقنية والميكانيكية المتخصصة التي يعتمد عليها نظام المترو في تشغيله، إضافة إلى الخبرة الإدارية المطلوبة للتشغيل المتميز للنظام، وأن إسناد عملية التشغيل والصيانة لشركات متخصصة يقلل من تكاليف تشغيل وصيانة المترو من خلال الاستفادة من الكفاءة العالية في الأداء لشركات القطاع الخاص، خصوصاً في توفير خدمات عالية الجودة وبتكاليف أقل، وقيامها بالتحسين المستمر وتطبيق مبادئ الهندسة القيمية لتقليل تكاليف التشغيل لديها، إلى جانب تفرّغ الهيئة للقيام بمهامها الرئيسة في إعداد التشريعات والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، والإشراف على المشروعات الكبرى، موضحاً أن سياسة إسناد تشغيل وصيانة المترو معمول بها في عدد من أنظمة المترو في العالم، مثل خطوط مترو لندن وفرنسا وأستراليا وكوريا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

90

كيلومتراً طول شبكة مترو دبي مع استكمال «مسار 2020».