حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى القمة العربية في تونس

المصدر: الفجيرة - وام

يترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية بدورتها الثلاثين التي تعقد غداً في العاصمة التونسية تونس.

يرافق صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى القمة العربية، وفد رفيع المستوى، يضم كلا من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

ويتصدر جدول أعمال القمة التي تعقد برئاسة فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة العديد من الملفات المهمة، حيث يتضمن جدول الاعمال نحو 20 مشروعًا وملفًا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب.