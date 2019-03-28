«العين الإخبارية» تطلق 4 مكاتب حول العالم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت «العين الإخبارية» خلال مؤتمر صحافي عقد في منتدى الإعلام العربي، أربعة مكاتب عالمية جديدة تغطي عبرها عواصم عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية ودبي.

وتسعى «العين الإخبارية» بمكاتبها العالمية الجديدة في دبي وواشنطن ولندن وأديس أبابا إلى توسيع انتشارها الإعلامي، واستهداف شرائح جديدة من القراء في مختلف القارات.

وأكد رئيس تحرير «العين الإخبارية»، الدكتور علي راشد النعيمي، أن المكاتب العالمية الجديدة تأتي امتداداً لجهود وخطط البوابة الرامية إلى توسيع العمل الإعلامي محلياً وأوروبياً وإفريقياً، وصولاً إلى القارة الأميركية.