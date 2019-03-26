20 مفتشاً جمركياً يستفيدون من «السلائف الكيميائية»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي بالتعاون مع جمارك دبي، دورة تدريبية حول «السلائف الكيميائية» لمفتّشي الجمارك، استمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 20 مفتشاً.

وأفاد مدير المركز، العقيد عبدالله الخياط، بأن الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تعظيم النتائج المحققة عبر تبادل الخبرات والمهارات، وأن مثل هذه الدورات المتقدمة تعمل على تمكين العاملين في مكافحة المخدرات وتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات التي أصبحت واقعاً ملموساً وفقاً للمؤشرات المرصودة على أرض الواقع، والتي أصبحت مواجهتها ضرورة مُلحة تقتضي التعاون والتنسيق على أعلى المستويات، لاسيما وأن المجتمع الدولي برمته أصبح مستهدفاً من الجماعات الإجرامية الدولية نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة.