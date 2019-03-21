تعاونية الاتحاد تدعم الزراعة الإماراتية بـ 79 مليون درهم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

كشفت تعاونية الاتحاد، أن قيمة مشترياتها من المنتجات الزراعية الإماراتية في عام 2018 بلغت نحو 79 مليون درهم إماراتي، بزيادة مقدارها 35 مليون درهم على عام 2017، مشيرة إلى أن دعم وتشجيع الزراعة الإماراتية نابع من صميم أهدافها الرامية للإسهام في تحقيق بيئة زراعية مستدامة وتعزيز المخزون والأمن الغذائيين.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن التعاونية تحث وتشجع المزارعين على تطوير المزارع الإماراتية، كما تعقد العديد من ورش العمل والمحاضرات التطويرية لهم للارتقاء بنوعية المحاصيل والكميات مع ضمان جودة المنتجات والتزامهم بالمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن التعاونية منذ عام 2007 تبحث عن المنتجين الإماراتيين للمحاصيل الزراعية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي، لشراء محاصيلهم وتسويقها عبر منافذها المنتشرة في إمارة دبي، وتعمل على تسهيل الإجراءات والتعاقدات مع مزارعي المنتجات العضوية، كما تصرف المستحقات المالية لهم بشكل أسرع مقارنة مع بقية الموردين.

وأضاف أن تعاونية الاتحاد تقدم عديداً من المميزات للمزارعين الإماراتيين، إضافة إلى أعضاء صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها سهولة عملية التسجيل في التعاونية كمورد، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية صرف مستحقاتهم، والإعفاء من بعض شروط التوريد.

وبخصوص الخطط التي تنتهجها تعاونية الاتحاد لزيادة مشترياتها من المنتجات الإماراتية، أوضح الفلاسي، أنها تقوم بالزيارات الدورية للمزارع، ومتابعة خطوط ومدخلات الإنتاج، وعقد اجتماعات دورية ومحاضرات للمزارعين لاطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية للزراعة، وتوجيههم لزراعة أصناف يرغب فيها المستهلكون، مشيراً إلى أنها تعقد ورشاً ودورات تدريبية للمزارعين، لتشجيعهم على الاستثمار في مجال الإنتاج العضوي.

وأكد أنه بدعم القيادة للزراعة والاعتماد على الذات وتسخير التكنولوجيا في خلق بيئة مستدامة أسهمت في توفير بيئة تلبي كل احتياجات مجتمعها وتوفّر لهم الأمن الغذائي.