بالأسماء.. تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال حفل أقيم في مسرح المجاز، عن أسماء الجهات الفائزة بدورتها الحالية لسنة 2019، حيث ‏فاز الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل شخصية مؤثرة في تعزيز قيم التسامح.

وفازت دائرة التخطيط والمساحة بجائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي في إمارة الشارقة، بينما حصدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما نالت ‏وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، جائرة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة.

وفازت ‏القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة أفضل تعامل إعلامي مع أزمة على مستوى الدولة، كما حصد ‏مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، جائزة "أفضل تواصل حكومي خارج الدولة - الإمارات العربية المتحدة".

وتوجت ‏بلدية الشارقة بجائزة أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك - الإمارات العربية المتحدة، كما فازت ‏وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات بجائزة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفاز ‏عبد العزيز القاسم من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، عن مبادرته "إضافة قيمة السعادة في العمل"، وحصلت ‏"بوابة البحرين"- مملكة البحرين على جائزة أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وحصدت ‏دائرة الأشغال العامة بالشارقة جائزة أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما توج ‏برنامج الشيخ زايد للإسكان في دولة الإمارات بجائزة أفضل استراتيجية اتصال حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي.

وفاز ‏الإعلامي عبد الله راشد بن خصيف، مقدم برنامج الرابعة والنَّاس في إذاعة عجمان، بجائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي على مستوى الوطن العربي.

فيما حصد ‏الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، جائزة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام على مستوى الوطن العربي.

وكرم الفائزين بالجوائز ‏سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال الحفلىالذي حضره عدد كبير من رؤساء الدوائر المحلية ومدراء المؤسسات والإعلامين.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام ‏الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: حرصنا على أن تضم الجائزة أفضل ممارسات الاتصال والمبادرات المتميزة والتطبيقات والمواقع الإلكترونية الحكومية، لتكون لنا الريادة في تطوير الاتصال الحكومي، بتعاونكم وجهودكم وثقتكم بالجائزة حققنا الهدف وتمكنَا من تشخيص حالة الاتصال الحكومي واحتياجاته.

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وتابع: منذ إطلاق ‎ الجائزة التي انبثقت عن فكر ورؤى صاحب السمو ‎حاكم الشارقة حرصت على أن تشق طريقها بالتوازي مع مشروع البناء في ‎الشارقة مرتكزه على الإنسان.

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وأضاف : حرصنا على استقطاب تجاربنا المحلية والخليجية المتميزة في ‎الاتصال الحكومي ونقل ممارساتها وابداعاتها لتطوير المنظومة وتعزيز بنائها، وتكريم الانجازات المتميزة في الاتصال الحكومي محلياً واقليمياً ودولياً.

‎بدورها أكدت ‏عضو لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ‎منى أبوسليمان أن الجائزة نجحت منذ انطلاقها في 2012 إلى اليوم في إرساء معايير وأسس علمية ومهنية لممارسة الاتصال الحكومي، وقدمت نماذج مؤسسات محلية وخليجية كبيرة، ووظفت الاتصال مع الجماهير في تحقيق رؤيتها.