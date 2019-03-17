1.2 مليار درهم وفورات استهلاك الكهرباء والمياه في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها على مدار السنوات الـ10 الماضية، وفورات في استهلاك الكهرباء والمياه، حيث بلغ الوفر التراكمي بين عامي 2009 و2018، نحو 2 تيراواط/ ساعة من الكهرباء، و7.4 مليار غالون من المياه، بما يعادل 1.2 مليار درهم، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى المنشآت التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأسهمت هذه الوفورات في تقليل مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «برامج الترشيد التي تطلقها الهيئة تضمنت حزمة من المبادرات والأنشطة التوعوية المبتكرة، التي تستهدف جميع قطاعات المستهلكين، بهدف ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً».

وبلغت الوفورات التي حققها القطاع التجاري على مدى الأعوام الـ10 الماضية، 1.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء (بنسبة 10%)، و4.3 مليارات غالون من المياه (بنسبة 28%)؛ وحقق القطاع السكني وفورات قدرها 68 غيغاواط/ساعة من الكهرباء (بنسبة 18%) و500 مليون غالون من المياه (بنسبة 27%)؛ وحقق القطاع الصناعي وفورات قدرها 112 غيغاواط/ساعة من الكهرباء (بنسبة 15%) و211 مليون غالون من المياه (بنسبة 29%)؛ وحققت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفورات قدرها 426 غيغاوات/ساعة من الكهرباء (بنسبة 12%) ومليار غالون من المياه (بنسبة 21%)؛ أما المنشآت التعليمية فقد حققت وفورات قدرها 213 غيغاواط/ساعة من الكهرباء (بنسبة 10%)، و1.3 مليار غالون من المياه (بنسبة 24%).