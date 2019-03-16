2600 مواطن استفادوا من مشروعات هيئةالأعمال الخيرية العام الماضي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت هيئة الأعمال الخيرية أنها نفذت مشروعات بقيمة 211 مليوناً و187 ألفاً و203 دراهم، خلال العام الماضي، استفاد منها مليون و262 ألفاً و375 شخصاً في العالم، مشيرة إلى أن إجمالي كلفة المشروعات داخل الدولة بلغ 27 مليوناً و575 ألفاً و803 دراهم، استفاد منها 380 ألفاً و500 شخص، وأن المساعدات المقدمة للمواطنين بلغت أربعة ملايين و4105 دراهم، استفاد منها 2623 شخصاً، لافتة إلى أن المساعدات شملت صيانة منازل، وتوزيع زكاة المال، وتوصيل الكهرباء، إضافة إلى الرعاية الصحية.

وقالت الهيئة في التقرير السنوي لعام 2018، الذي وزّعته خلال فعاليات مؤتمر دبي للإغاثة والتطوير، الذي يختتم أعماله أخيراً، إن مشروعاتها داخل الدولة توزعت على 28 مشروعاً، وتنوعت بين تقديم العون الغذائي لمستحقيه، ودعم الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، وتقديم دعم الرعاية الصحية للمرضى الذين هم بحاجة لعمليات جراحية، إضافة إلى بناء وترميم منازل لأسر فقيرة، وإفطار صائمين، وتوفير الأضاحي، وغيرها.

وأضافت أنها أنفقت العام الماضي مليونين و440 ألفاً و84 درهماً على كفالة أيتام داخل الدولة، ومليونين و363 ألفاً و800 درهم على مشروعات حج وعمرة، و611 ألفاً و816 درهماً على خدمات الجنائز.

وأكدت الهيئة إسهامها في مساعدة 11 مؤسسة وطنية داعمة للمحتاجين بمبلغ مليون و455 ألفاً و39 درهماً، وذلك دعماً للأعمال الخيرية التي تقوم بها تلك المؤسسات.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن إجمالي تمويل مشروعات الهيئة نما العام الماضي بمعدل 10%، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات الخيرية، التي كان لها أثر كبير على الفئات المستهدفة، وتنمية المجتمعات وإسعادها، مؤكداً أن الإمارات تولي العمل الخيري أهمية كبرى، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله.

وأفاد التقرير بأن مشروعات القضاء على الفقر احتلت المرتبة الأولى من المشروعات المعتمدة حسب الأهداف الإنسانية، بقيمة 134 مليوناً و147 ألفاً و176 درهماً، وبنسبة 63.5% من إجمالي المبالغ المنفقة، يليها مشروع إسعاد المجتمعات بـ35 مليوناً و420 ألفاً و135 درهماً، والقضاء على الجوع بـ24 مليوناً و872 ألفاً و359 درهماً، يليه دعم الصحة ومشروعات المياه بـ11 مليوناً و366 ألفاً و669 درهماً، ثم دعم التعليم الجيد بخمسة ملايين و63 ألفاً و934 درهماً.

وأشار إلى أن الهيئة أنفقت على كفالة الأيتام داخل الدولة وخارجها العام الماضي 101 مليون و355 ألفاً و65 درهماً، استفاد منها 58 ألفاً و458 شخصاً في 14 دولة، بينما أنفقت 18 مليوناً و607 آلاف و691 درهماً على مشروع الرغيف الخيري، استفاد منها 15 ألفاً و448 أسرة في أربع دول، وأنفقت 744 ألفاً و325 درهماً على مشروعات الأسر المنتجة، توزعت على 113 مشروعاً، واستفاد منها 1185 شخصاً.