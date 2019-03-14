النائب العام للدولة: الإمارات بمقدمة الدول الأكثر مراعاة لحق الطفل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن دولة الامارات العربية المتحدة تؤمن بأن الطفل هو المستقبل، وأن إعداد طفل اليوم إعداداً شاملاً خلال مراحل تنشئته إجتماعياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً يعني مستقبلاً واعداً وآمناً لدولة تُعنى بحاضرها ومستقبلها خير عناية، ولا تدخر وسعاً في توفير كافة الوسائل والإمكانات التي تكفل الوصول إلى هذا المستقبل.

وقال بمناسبة يوم الطفل الإماراتي 2019، إلي أن أي نظرة منصفة إلى جانب من تلك الرعاية التي وفرتها الدولة كفيلة بوضع دولة الامارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأكثر تحضراً ومراعاة لجانب عظيم الأهمية من حقوق الأنسان هو حق الطفل، فعلى الجانب التشريعي سنت الدولة قوانيناً تكفل حق الطفل في الحياة الكريمة والعيش الآمن والحصول على التعليم ، وتكفل أيضاً حقوق المرأة كافة باعتبارها المصدر الأول لرعاية الطفل في مراحل حياته الأولى ، بما يجعل حياتها صالحة لأداء هذا الدور الحيوي إزاء الطفل ، وتكفل كذلك الحفاظ على كيان الأسرة متماسكاً ولو أنفصل الأبوان بحزمة من الالتزامات الاجتماعية والمالية حتى تبقى هذه الوحدة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطفل قادراً على أن توفر له البيئة المؤهلة دائماً لاحتضانه.

وأشار النائب العام الاتحادي إلي أن يوم الطفل ما هو إلا نتاج مبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بحقوق الطفل وأهميته للأسرة والمجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية ، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020 ، وهو ما يعكس عناية الدولة على أرفع مستوياتها ، وقياداتها الرشيدة بعلاقة الطفل والطفولة بالمجتمع والمستقبل، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع أطفالها في قلبها وعينيها لأنهم الأمل والرجاء لمستقبل حضارة لا تتوقف عن التقدم والانجاز.