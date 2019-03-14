حملة توعوية في شرطة عجمان لمستخدمي الدرّاجات الهوائية

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة مرورية توعوية لتعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدرّاجات الهوائية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أمن الطرق، ودعماً لتحقيق مؤشر وفيات الحوادث لكل 100 ألف من السكان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الدراجات الهوائية بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب فيها نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض سائقي الدراجات الهوائية مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة، الأمر الذي قد يتسبب في إرباك حركة السير ووقوع حوادث تعرض حياة السائقين للخطر.

وأضاف أن الحملة تشمل مجموعة من الفعاليات المجتمعية والإعلامية المرورية والتوعوية التي تعزز الحماية والسلامة لسائقي الدراجات، مثل التوعية للالتزام باشتراطات الحماية مثل استخدام الخوذة ووسائل حماية الذراعين والركبتين والملابس الفسفورية أثناء القيادة ليلاً، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالسيطرة على الدراجة باستخدام اليدين معاً والسير على الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه حركة السير، وإعطاء الإشارة اللازمة قبل الانعطاف، والتأكد من سلامة الدراجة ومكابحها.