المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«دو»

قال مراجعون لمكتب شركة الاتصالات المتكاملة (دو) في سفير مول في عجمان، إنهم يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة لإنجاز معاملاتهم، مطالبين الشركة بضرورة إيجاد وسيلة لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

مدرب

طالب رياضيون اتحاد كرة القدم بالتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني، بمواصفات عالمية، والاستفادة من تجربة المدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي أخفق في قيادة المنتخب لتحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

طريق

جدّد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد مطالبة الجهات المعنية في الشارقة، بإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة الازدحام المتكرر في الطريق من الجهة المؤدية من دبي إلى الشارقة عند جسر ناشيونال، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة في الطريق بسبب الازدحام.

دراجات

طالـب سائقــو مركــبــات، الجهــــــات المعــنيـــة في إمارة الشارقة بتشديد الرقـــابة على استخدام الدراجات البخارية، في الشــــــوارع الرئيسة، موضحين أن مستخدمي هذه الدراجات لا يكترثون لحالة الطرق أثناء عبورهم التقاطعات، أو خروجهم من الشوارع الجانبية، ومن ثم يفاجأ قائد المركبة بإحدى هذه الدراجات أمامه، ما يربك حركة السير، وربما أدى الأمر إلى وقوع حوادث على الطرق، خصوصاً أن بعضهم يتعمد السير عكــس حـركة الطـــريق.

مناهج

شكا أولياء أمور كثافة المناهج التي يدرّسها المعلمون لأبنائهم في الفصل الدراسي الثاني، بزعم أن مدة هذا الفصل قصيرة، وهم مضطرون إلى الانتهاء من المناهج المقررة في توقيتها المحدد، دون الاهتمام باستيعاب الطالب كمّ المعلومات التي تُعطى له في الحصة الواحدة.

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