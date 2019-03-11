«مساندة» تسلم مشروعين للطرق في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

سلّمت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، وهيئة أبوظبي للإسكان، بكلفة تقارب 229.7 مليون درهم، على مساحة تقدر بـ1.2 مليون متر مربع.

وكشفت عن إنجازها نسبة 100% من أعمال المشروع الأول الخاص بالأحواض إم إي (3 إلى 4) - (المنطقة هـ) عقد هـ 1، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز للمشروع الثاني الخاص بالأحواض إم إي (4 إلى 5)- (المنطقة هـ) عقد هـ 2 بلغت 98%، حيث يعمل بالمشروعين 1108 عمال.

وأفادت بأن المشروعين ينفذان في إطار خطة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المتوافرة لأفراد المجتمع، وإرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

ويتضمن المشروع الأول الخاص بالأحواض إزالة كل الخدمات القائمة، وتحسين التربة، وتشييد الطرق الداخلية وتزويدها بالخدمات والمرافق، وتركيب شبكات تصريف مياه الأمطار على الطريق، ووضع إشارات، وتخطيط الطرق، وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية، وفقاً لأحدث المواصفات المعمول بها في الدولة، إلى جانب تشييد ست محطات كهرباء، وتمديد كابلات الكهرباء وأعمال الإنارة والمحطات الكهربائية الفرعية.

أما المشروع الثاني الخاص بالأحواض، فيتضمن تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية والطرق، بما في ذلك إزالة كل الخدمات القائمة، وتحسين التربة، وتشييد الطرق الداخلية وتزويدها بالخدمات والمرافق وتركيب شبكات تصريف مياه الأمطار على الطريق، ووضع إشارات وتخطيط الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية، وفقاً لأحدث المواصفات المعمول بها في الدولة، إلى جانب تشييد ثماني محطات كهرباء، وتمديد كابلات الكهرباء وأعمال الإنارة والمحطات الكهربائية الفرعية.