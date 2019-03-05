المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نقاط

اشتكى متعامل من قيام جمعية الاتحاد التعاونية بحذف جميع نقاطه، التي تقترب من 4000 نقطة، وحرمانه استبدالها بكوبون من الجمعية، على الرغم من تعامله معها على مدار عام كامل، وذلك دون تلقيه أي رسالة نصية تفيد بضرورة استبدال هذه النقاط.

سكيك

أفاد قارئ بأنه اشترى طقم جلوس (كنب)، من محل في إمارة عجمان، بضمان عامين، وأنه لاحظ تغير لون القماش، عند سقوط كمية من الماء بالخطأ عليه، فقدم شكوى للمحل من أجل استبداله بعد أقل من ثلاثة أشهر على شرائه.. لكن لم تتم الاستجابة لطلبه.

حواجز

باشرت الجهات المعنية، في أم القيوين، بوضع حواجز مانعة لعبور المشاة وسط طريق دوار الخيول، وذلك للحد من حوادث الدهس، ولتسهيل حركة مرور المركبات.

تدخين

طالب متسوقون في الدولة بمنع تدخين السجائر أمام أبواب المراكز التجارية كونه يضر بالصحة العامة، موضحين أن بعض المدخنين ينفثون دخانهم أمام المارة، دون مراعاة لصحتهم أو لصحة الأطفال المرافقين لهم.

«زاجل»

أفادت شركة «زاجل»، رداً على شكوى متعامل نشرت في «سكيك»، حول تأخر وصول معاملته الخاصة بإقامة مولوده الجديد، بالتالي: «تم التواصل مع المشتكي، وتبين أن (زاجل) تواصلت معه أكثر من مرة لاستلام المعاملة، لكنه لم يجب على الهاتف، وبعدها تم الوصول للمتعامل لاستلام المعاملة، وحالياً قيد الإجراء في الإدارة العامة للإقامة، وتم توضيح هذا الإجراء للمتعامل حيث إن التأخير ليس من جانب (زاجل)، علماً بأن المتعامل عند طباعة طلب الإقامة لم ُيعطِ العنوان الصحيح».

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com