13 أبريل افتتاح طريق الشارقة - خورفكان كاملاً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تستعد الشارقة لافتتاح طريق الشارقة - خورفكان الجديد، المشروع الأهم من نوعه في المنطقة، يوم 13 أبريل المقبل.

وتعود فكرة المشروع إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويصل طوله الإجمالي إلى 89 كيلومتراً، وبكلفة 5.5 مليارات درهم.

وقالت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عبر برنامجها (البث المباشر)، أمس، إن افتتاح الطريق سيكون الساعة الرابعة مساءً يوم 13 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الطريق سيتم افتتاحه بجميع أنفاقه وجسوره.

وقالت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة في تصريحات سابقة، إن المشروع الحيوي والاستراتيجي يربط مدينة خورفكان بمدينة الشارقة بصورة مباشرة عبر الصحارى والسهول، في قسمه الأول بطول 65 كيلومتراً، بينما يمتد القسم الثاني بطول 24 كيلومتراً عبر الجبال، ويقلل وقت الرحلة بين المدينتين إلى 45 دقيقة.

وأشارت إلى أن المشروع سيخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، إذ يحقق سهولة التنقل ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى إسهامه بقفزة عالية في تطوير المناطق المجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق.

ويشتمل الجزء الأول من المشروع على طريق مزدوج مكون من حارتين للسير بعرض 7.4 أمتار في كل اتجاه، وبطول إجمالي 65 كيلومتراً، وجزيرة وسطية بعرض 10 أمتار، كما يشتمل الطريق على 14 تقاطعاً وسبعة معابر سفلية، والعديد من العبارات لتصريف مياه الأودية المتقاطعة مع محور الطريق.

ويمتد الجزء الأول من الطريق الجديد من شارع الإمارات بالقرب من منطقة البراشي، عابراً مدينة الذيد بالقرب من منطقة وشاح حتى تقاطع دفتا الحلقي على طريق الفجيرة - مسافي.

فيما يتكون الجزء الثاني من الطريق الجديد من مسارين مزدوجين بطول 24 كيلومتراً، وخمسة أنفاق باتجاه خورفكان «نفق الروغ بطول 1300 متر، نفق الغزير 900 متر، نفق الساحة 300 متر، نفق السقب 1300 متر، ونفق السدرة بطول 2700 متر».

استراحة سد الرفيصة

تتكون أنفاق طريق الشارقة - خورفكان الجديد من طرق مزدوجة من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، وممرات مشاة جانبية بعرض 1.1 متر، وأنفاق بينية تسمح بالانتقال بين النفقين في حالات الطوارئ، ومزودة بكل الأعمال الإلكتروميكانيكية المتماشية مع أحدث المواصفات العالمية.

ويتضمن المشروع استراحة سد الرفيصة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10684 متراً مربعاً، وتحتوي على مسجد يتسع لـ120 من الرجال و20 من النساء، وثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص، ومواقف سيارات تتسع لـ45 سيارة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، وفرع لجمعية الشارقة التعاونية.