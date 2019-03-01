«إسلامية دبي»: مكرمة محمد بن راشد تعزّز قيمة التسامح

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن المكرمة السنوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخاصة بالمراكز والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، تسهم في تعزيز قيم التسامح والتآلف.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، الدكتور عمر الخطيب، خلال توزيع المكرمة: «إن هذه المكرمة جاءت في ظلال عام التسامح؛ لتكون منطلقاً جديداً يحرك المؤسسات والمراكز ومن فيها نحو الانفتاح والتقارب والتآلف، ونشر هذه الثقافات في ضوء معاني القرآن الكريم، وما حثّ عليه ديننا الحنيف، توافقاً مع عام التسامح».

وأضاف أن المكرمة تعتبر جزءاً من تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذه المؤسسات والمراكز المهمة في حياة الفرد والمجتمع، باعتبارها منارات للخير والمعرفة والإيمان، والمنطلق للعمل المشترك النبيل على مستوى إمارة دبي.