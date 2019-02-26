محمد بن زايد يزور الجمعية الوطنية الكورية ويبحث مع رئيسها علاقات البلدين

المصدر: سيؤول - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مقر الجمعية الوطنية "البرلمان الكوري".

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المبنى التاريخي رئيس الجمعية الوطنية مون هي سانغ، وعدد من أعضاء الجمعية الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعبر عن مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الأحاديث الودية حول علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها منها تطوير الاستفادة المتبادلة من الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وفي بداية اللقاء رحب مون هي سانغ يزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واستذكر رئيس الجمعية زياراته المتعددة لدولة الامارات وخاصة الاخيرة التي جرت في ديسمبر الماضي والتي تركت لديه انطباعا جميلا عن دولة الامارات ، مشيرا الى ان الامارات دولة مثالية تتمتع بالاستقرار السياسي والانفتاح وتقود السلام والاستقرار في المنطقة منوها إلى ان زيارة بابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وصفها بانها أرسلت رسالة سلام من الامارات إلى العالم.

‏وأعرب عن تمنياته بأن تكون زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا فاتحة خير على منطقة شبه الجزيرة الكورية التي تترقب نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية.

‏كما أعرب عن تمنياته أن تشهد العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين تطورا وتقدما مستمرين مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية تدعم العلاقات القائمة بين البلدين بغض النظر عن التيارات الحزبية في الجمعية.

ولفت الى ان مشروع براكة يمثل أهم رموز التعاون بين البلدين منوها بان المشروع يمثل نجاحا مهما لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتطرق رئيس الجمعية الوطنية الى مشاركة جمهورية كوريا في الألعاب الأولمبية الخاصة التي تستضيفها عاصمة دولة الامارات ابوظبي في شهر مارس المقبل بفريق يتكون من 150 لاعبا يشاركون في 12 لعبة .. وهي اضخم مشاركة لكوريا في هذه البطولة، مضيفا ان كوريا تدعم هذه البطوبة من خلال إيفاد عدد من نواب الجمعية من مختلف الأحزاب الوطنية لتشجيع الفريق الكوري المشارك.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الشراكة الاستراتيجية ‏مع جمهورية كوريا وأن زيارته الى الجمعية الوطنية تأكيدا للطبيعة المؤسسية التي تجمع علاقاتنا الثنائية وأن هناك إعجاب بالثقافة الكورية ‏ونمط العمل والابتكار والتقدم في المشهد الكوري، معربا سموه عن تطلعه ‏لعلاقات خير متنامية بين البلدين الصديقين لعقود قادمة.‏

كما أعرب سموه عن ‏تمنياته ‏في نجاح القمة التي ستعقد بين الرئيس الأميركي ورئيس كوريا الشمالية من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وفي سياق حديثه عن جهود السلام في المنطقة والعالم قال سموه ان دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها ترسل رسالة إيجابية إلى العالم بأن هناك أمل وتفاؤل في ارساء السلام والاستقرار والعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تشرفنا بزيارة تاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الى دولة الامارات تمخضت عن توقيع وثيقة الأخوة الانسانية التي تهدف إلى تحقيق السلام بين الأديان.

‏وتحدث سموه عن العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيث ذكر سموه ان جسور التعاون قوية ومتينة وصلبة ونحن دائما نطمح الى الافضل في هذه العلاقات.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره لرئيس الجمعية على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال مبديا شكره وتقديره لدعمه بناء علاقات وثيقة بين البلدين.

ودون سموه في سجل الزوار كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة مقر الجمعية الوطنية الكورية وقال "سعدت كثيرا بزيارة الجمعية الوطنية الكورية ولقاء قياداتها..العلاقات البرلمانية جزء مهم من علاقاتنا الوثيقة وإحدى الروافد الأساسية لإثراء المصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين ".

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفير الدولة لدى جمهورية كوريا عبدالله سيف النعيمي.

كما حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وكريمته حصة.