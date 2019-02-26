المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«صحة»

شكا متعامل افتقار خدمة العملاء عبر الهاتف لهيئة الصحة في دبي، لأبسط المعلومات التي يحتاج إليها المتصلون، لافتاً إلى أنه تأكد عن طريق موظف خدمة العملاء بأن عيادة الأسنان في مركز المزهر الصحي تعمل يوم السبت، قبل أن يتوجه في اليوم نفسه ويجد العيادة مغلقة.

«شيشة»

استنكرت سيدات عرض فندق في عجمان يروج تدخين الأرجيلة (الشيشة) بين الأمهات، بدعوى الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة في مارس المقبل، كما جاء في إعلانه، وذلك من خلال توفير ركن خاص للسيدات فقط على الشاطئ، يقدم المأكولات و«الشيشة»، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

«خصم»

شكا قارئ عدم التزام شركات تقدم عروضاً مع بطاقة خصم خاصة بموظفين في مؤسسات حكومية، بتوفير الخصومات المذكورة في الكتيب الخاص بالبطاقة، لافتاً إلى أنه بالتواصل مع شركة مصر للطيران لحجز تذكرة وفقاً للشروط المذكورة في الكتيب، أكدت الشركة أنها لا تقدم خصومات في الوقت الحالي على تذاكر السفر.

إعلانات

اشتكى سكان في إمارة عجمان انتشار إعلانات جلسات مساج على الزجاج الأمامي لسياراتهم، بشكل كبير، تحتوي على صور خادشة للحياء العام وتنافي الآداب العامة، داعين الجهات المعنية إلى الوقوف على هذه المشكلة، والعمل على حلها، نظراً إلى الإزعاج الكبير الذي تسببه لهم، فضلاً عن الحرج الشديد، خصوصاً في ظل مرافقة الأطفال الصغار لهم وانتباههم إلى مثل هذه الإعلانات.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com