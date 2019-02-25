250 مُشارَكة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن استقبال الدورة السادسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 250 مُشارَكة، منها 74 مشاركة من الشارقة، و118 من بقية أنحاء الدولة، و58 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت الدورة ارتفاعاً في عدد المشاركات الإماراتية، ما يعكس الدور الحيوي والفعال الذي تؤديه في تعزيز الوعي بأهمية حملات الاتصال الحكومي لخدمة قضايا المجتمع، ونجاحها في تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، على تبني مبادرات اتصال تسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.

وتعد الجائزة، التي تنظم بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الأولى من نوعها عربياً، وتهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ورسم خطط الاتصال الحكومي وإعداد آليات لتطوير القطاع بما يخدم أهدافه، ويحقق أعلى مستويات التجاوب من الجمهور المستهدف.

وتستعد لجنة تحكيم الجائزة لفرز الملفات المقدمة وتقييمها وفق الشروط والمعايير المعتمد، واعتماد القائمة القصيرة المرشحة للإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص سيقام يوم 21 مارس المقبل، تزامناً مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة للدورة السادسة كلاً من مستشار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم العابد، وأمين عام مجلس الشارقة للإعلام، حسن يعقوب المنصوري، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي الخميس، ومدير عام قنوات «إم بي سي» علي جابر، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي، والرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا، الدكتور سليمان الهتلان.

وتضم فئات الجائزة، أفضل ممارسة اتصال حكومي في الشارقة، وأفضل موقع إلكتروني حكومي، وأفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل منظومة دعم للمتحدث الرسمي، وأفضل تعامل إعلامي مع أزمة، وأفضل تواصل حكومي خارج الدولة، وأفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك على مستوى دولة الإمارات.

كما تضم أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، وأفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي، وأفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي، وأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وأفضل استراتيجية اتصال حكومي، وأفضل حملة اتصال حكومي، وأفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستحدث المركز جائزة أفضل منظومة دعم متحدث رسمي، الرامية إلى تسليط الضوء على العمل المؤسساتي الناجح خلف المتحدثين الرسميين، وجائزة أفضل حملة اتصال حكومي، بهدف تطوير سلوك الجمهور، بما يتلاءم مع مسيرة التقدم والاستدامة التي تنتهجها الدولة ومؤسساتها.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استطاعت أن تستقطب اهتمام المؤسسات والجهات الحكومية على نطاق واسع داخل الدولة، وفي منطقة الخليج العربي، وهو ما دفع نحو استحداث فئات جديدة، وتطوير أخرى، لتؤدي دورها في رفع كفاءة التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية بكل فئاتها خدمة لمشروعات التنمية والتقدم والبناء».