حاكم الشارقة يطلق جائزة «طاقات الشباب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى صقل المواهب والمهارات اليومية، وتعزيز الإرادة لدى اليافعين والشباب في الدولة، من خلال خوض تحدٍّ مختلف المستويات ومتعدد المجالات، يشمل التطوع والمغامرة والمهارة والموهبة.

وأضاف سموه أن «شباب كل أمة في العالم هو مستقبلها، لذلك كان لزاماً علينا جميعاً، على جميع المستويات، ومهما كانت مواقعنا، أن نخطط ونعمل معاً، لكي يحصل أبناؤنا وبناتنا، منذ الولادة، في المنازل والمدارس والمراكز الثقافية والفنية والرياضية، بأطيافها المختلفة، على البيئة الملائمة والآمنة، التي تتيح للجميع، النمو البدني والذهني المتكامل، ليكشفوا ويصقلوا من خلالها مواهبهم، وليتميزوا ويبرزوا في مجالاتهم».

وتابع سموه «نحن نشجع التميز في جميع المجالات، لا نفضل مجالاً على آخر، فمجتمعاتنا تحتاج أن يدفعها المتميزون في جميع المجالات، نحثكم على دخول المجالات التي تتناسب مع ميولكم ومواهبكم، فهذه هي المجالات التي ستنبغون فيها، وهي المجالات التي ستمتّعون أنفسكم بها إلى أقصى حد، ببذل أقصى طاقاتكم فيها».

وتفتح الجائزة أبواب المشاركة للشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، ومن كل الجنسيات من المقيمين بالدولة في دورتها الأولى لهذا العام، على أن تتم إتاحة الفرصة في المستقبل للمشاركين من مختلف دول العالم.

وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة مستويات، هي: المستوى الذهبي والمستوى الفضي والمستوى البرونزي، وذلك حسب متطلبات ينجزها المشارك لأقسام محددة، وهي: المغامرة والتطوع والمهارات والهوايات. وتتوزع مجالات الجائزة على النحو التالي: مجال المغامرة، حيث يقوم المشارك بمغامرة تخييم في أحد المواقع الطبيعية، يظهر فيها قدرته على التعاطي مع التحديات اليومية، ومجال العمل التطوعي، حيث يختار المشارك مجال التطوع الذي يريده على أن يكون ذا نفع اجتماعي، وفي مجال المهارات، يختار المشارك المهارة التي يرغب في تطويرها من القائمة المعتمدة على موقع الجائزة، أما الهوايات فيجب على المشارك اختيار هواية يرغب في ممارستها من القائمة المعتمدة، وتوثيقها من خلال تصوير مقطع مرئي تراوح مدته بين خمس و10 دقائق.

ولاجتياز المستوى البرونزي، على المشارك أن يرفق إنجازاته في مجالين: الأول هو 20 ساعة من العمل التطوعي، والثاني ثلاثة أيام من المغامرة.

أما المستوى الفضي فيجب أن يستوفي المشارك ثلاثة مجالات، وهي 30 ساعة من التطوع، وأربعة أيام من المغامرة، بينما يختار في المجال الثالث بين 30 ساعة من المهارات أو تصوير مقطع مرئي مدته بين خمس و10 دقائق للتعريف بموهبته.

ويتطلب المستوى الذهبي استيفاء أربعة مجالات، وتشمل 40 ساعة من العمل التطوعي، وخمسة أيام من المغامرة، بالإضافة إلى 40 ساعة من المهارات، على أن يتم توثيق ممارسة الهواية عبر مقطع مرئي تراوح مدته بين خمس و10 دقائق.