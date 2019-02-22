«فاركي» تعلن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة «أفضل معلم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة فاركي التعليمية، أمس، عن القائمة النهائية بأسماء المعلمين الـ10 المرشحين للفوز بجائزة «أفضل معلم في العالم 2019»، في دورتها الخامسة، التي تنظمها المؤسسة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.

وأكد الممثل المعروف، هيو جاكمان، الذي أعلن عن قائمة المعلمين المرشحين للفوز بالجائزة في مقطع فيديو نُشر أخيراً على موقعها الإلكتروني، أن «الجائزة أصبحت منارة تلهم وتضيء درب المعلمين في العالم، بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه المستمر لها».

وتضم قائمة المرشحين الـ10 كلاً من أندرو موفات إم بي إي، معلم التثقيف الصحي الاجتماعي الشخصي في مدرسة باركفيلد المجتمعية في برمنغهام، ويست مدلاندز، المملكة المتحدة، وديزي ميرتنز، معلمة تدرّس المواد كافة في مدرسة دي فورفوغيل المجتمعية في هيلموند بهولندا، وديبورا جاروفالو، معلمة «التقنيات للتعليم» في مدرسة إي إم إي إف ألميرانتي آراي باريراس في ساو باولو البرازيل، وهايديكازو شوتو معلم اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدرسة مدرسة ريتسوميكان الابتدائية بمدينة كيوتو في اليابان، ومارتن سالفيتي رئيس قسم دراسات السيارات والتدريب المهني للكبار، في مدرسة إي إي إس تي إن 5 دي أبريل تيمبيرلي في بوينس آيرس الأرجنتين، وميليسا سالجويرو معلمة الموسيقى في مدرسة بي إس 48 جوزيف آر دريك الابتدائية، في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتر تابيشي معلم الرياضيات والفيزياء في مدرسة كيريتو الثانوية في قرية بواني مدينة ناكورو في كينيا، وسواروب راوال معلمة مهارات الحياة في مدرسة لافاد الابتدائية في ولاية كجرات الهند، وفلاديمير أبخازافا معلم التربية المدنية في مدرسة شيباتي العامة تبليسي جورجيا، وياسوداي سيلفاكوماران معلمة التاريخ والمجتمع والثقافة في مدرسة روتي هيل الثانوية نيو ساوث ويلز أستراليا.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعلمين المرشحين تم اختيارهم من بين 10 آلاف طلب، وترشيحات من 179 دولة من أرجاء العالم، كما تلقت الجائزة، العام الجاري، آلاف الطلبات من متقدمين لنحو 33 جائزة وطنية للمعلم، مستوحاة من «جائزة أفضل معلم في العالم»، وتم أيضاً أخذ الفائزين بجوائز المعلم الوطنية بعين الاعتبار لدى تحديد القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحين لنيل الجائزة.