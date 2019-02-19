محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان الســـيارة «أوروس ســـينات» الـروسية

المصدر: أبوظبي - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سيارة الرئاسة المصفحة «أوروس سينات» الروسية الفارهة، التي تُعرض في جناح مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في معرض «آيدكس».

واستمع سموهما من كل من ممثل الشركة الروسية المصنعة للسيارة الليموزين الفارهة والمميزة بتصميمها الكلاسيكي، إلى شرح تضمن التعريف بخصائصها ومواصفاتها وتقنياتها المتقدمة، وأهمها أنها تسير بالدفع الرباعي ومحرك أمامي وعلبة تروس مؤلفة من تسع سرعات، ويتم تصنيعها حالياً بسعة ثمانية «سلندرات» اسطوانات، على أن يجري تصنيعها في وقت لاحق بسعة 12 إسطوانة «سلندر».

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الروسية المصنعة للسيارة، والتي يمتلك صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ما نسبته 36% من رأسمال الشركة، التصدير إلى الشرق الأوسط والصين نهاية 2018، ما يعني أنها صدرت منذ شهرين على الأقل بسعر يبدأ من 160 ألف دولار للسيارة الواحدة التي يتوافر فيها العديد من أنظمة الأمن والسلامة.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعجابهما بتقنيات السيارة وتصميمها المميز والخصوصية التي تمتلكها لجهة راحة الركاب وسلامتهم ورفاهيتهم.

وبارك سموهما لشركة «توازن» الوطنية شراكتها برأسمال الشركة الأم المصنعة لهذا الطراز الكلاسيكي من السيارات، التي بدأت باكورة إنتاجها في عام 2013 وعرضت للمرة الأولى في معرض موسكو الدولي للسيارات في شهر سبتمبر من العام الفائت.