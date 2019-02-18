17 متسابقاً يتنافسون في مسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اشتد التنافس بين 17 متسابقاً ومتسابقة لتحقيق الفوز والمراكز الأولى والمتقدمة في اليوم الثالث من الدورة الـ20 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وجمع من مرافقي المتسابقين والمتسابقات وعائلاتهم وجمهور الحضور المتابع للمسابقة القرآنية المحلية من أنحاء الإمارات.

وشارك في اليوم الثالث للمسابقة بمقر الجائزة ثمانية متسابقين، وهم كل من: زكريا عبدالكريم عبدالواسع من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وطه علي حسين عاشور، وعبدالله أحمد المدحاني، وأحمد عرفات حسان وهم من مركز الموسى بدار البر، ومحمد عبدالرحيم أبوالقاسم من كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وعمر جلال عباس من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومحمد فارس أحمد، ومحمد عبدالرحيم عبدالرشيد وهما من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة.

كما تنافست تسع متسابقات بلجنة الإناث بقاعة جمعية النهضة النسائية بدبي، وهن كل من: سلمى أحمد سعد، دانة رائد أمين، رضا مريم، خوله محمد سيف، لطيفة يوسف حسن، ميثاء وضاح شهاب، ميثاء عبدالرحمن آل علي، رحمه محمد شوقي، وعبير عاطف منظور محمد وهن من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم.