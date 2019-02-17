تركيب 15 جهاز رادار على طريق رأس الخيمة_الدائري نهاية الشهر الجاري

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، لـ ’’الامارات اليوم’’ إن إدارة المرور والدوريات تعتزم تركيب 15 جهاز رادار ثابت على طول 30 كيلومتر على طريق رأس الخيمة الدائري نهاية الشهر الجاري من أجل ضبط سرعة الطريق والحد من الحوادث المرورية الناتجة على قيادة المركبات بسرعات عالية.

وأوضح أنه تم تحديد سرعة الطريق الدائري الجديد 120 كيلومتر/‏‏ساعة، على أن يتم ضبط الرادارات للمركبات غير الملتزمة بالسرعة المحددة على الطريق عند سرعة 141 كيلومتر/‏‏ساعة.

وأشار إلى أن طريق رأس الدائري من الطرق الحيوية والرئيسية في إمارة رأس الخيمة كونه يؤدي إلى جميع الطرقات الحيوية والشوارع الفرعية، وتابع أن شرطة رأس الخيمة نشرت لوحات إرشادية على طول الطريق لتنبيه السائقين بالسرعة القانونية للطريق وتحذيرهم بوجود أجهزة رادار لضبط السرعات.

وأضاف أن تركيب أجهزة الرادار خلال الأيام المقبلة سيؤدي إلى الحد وقوع الحوادث المرورية نتيجة السرعات العالية، ويخفض من عدد مخالفات السرعة، لافتا إلى أن الهدف من تركيب أجهزة الرادار ضبط السرعات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.