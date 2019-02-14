«حلقة شبابية» تناقش تحديات الابتكار للذهاب إلى الغد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، حلقة شبابية تحت عنوان «الابتكار ركيزة الذهاب الى الغد» أمس، بقاعة المدينة الجامعية، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ناقشت تحديات الابتكار للذهاب إلى الغد.

وقال رئيس اللجنة، أحمد عبيد القصير، إن القيادة في الدولة حرصت على ترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، ضمن منظومة متكاملة، إذ تعمل حكومة الإمارات من خلال استراتيجيتها الشاملة على تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيس للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة وسمعة الحكومة كمركز ابتكار عالمي، مشيراً إلى أنه لابد من التفريق بين الابتكار والاختراع، وهما كلمتان يوجد فرق كبير بينهما في المعنى ومع هذا هناك من يستخدم كلمة الاختراع لوصف ابتكار أو العكس، لأنه لا يستطيع التفريق بين الابتكار والاختراع في المعنى.

وأفادت نائبة رئيس اللجنة، أسماء راشد بن طليعة، بأن القيادة تؤمن بتعزيز ثقافة التفوق والإبداع والابتكار لدى الشباب، من أجل صناعة الأمل لمستقبل أفضل ومشرق لمجتمعاتهم، وأشارت الى أن واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار تعد مركزاً تكنولوجياً رائداً على مستوى المنطقة، يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي التي تعتبر أساس التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وذكرت عضوة اللجنة، الدكتورة نادية عبدالحميد رفعت، أن جامعة الشارقة دشنت صندوقاً للأفكار والابتكارات منذ عامين، بحيث تستطيع تحويل الأفكار التي يتقدم بها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إلى واقع، ومنها ما يمكنه أن يحوز على براءة اختراع، أو منتجات تجارية، أو بداية لمشروعات كبرى، ومنها ما يمكنه أن يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المؤسسة أو المجتمع، فالجامعة هي بيت الخبرة، يستمد منها صانعو القرار لحل المشكلات التي تواجههم.

وأكدت عضو مجلس الشارقة للشباب، شروق لكشري، أن الحلقات الشبابية إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي منصة شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعّالة خلال مناقشات عملية وتوصيات من الشباب للشباب.

من جانبه، قال مدير تطوير المشروعات في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، سعيد النوفلي، إن مؤشرات الأجندة الوطنية تركز على استثمار الكوادر الوطنية وبناء جيل المستقبل الذي يواكب حكومة وفكر المستقبل.

صندوق للأفكار والابتكارات لتحويل أفكار الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إلى واقع.