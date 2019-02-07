انطلاق «أﻣراض اﻷطفال» في دبي 14 فبراير الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات مؤتمر القمة الدولي السنوي الثاني لأمراض الأطفال، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في ﻔﻧدق هيلتون دبي بقناة دبي المائية. ويستقطب المؤتمر نخبة من علماء ومستشارين في طب الأطفال من أميركا وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى كوكبة مميزة من خبراء طب الأطفال في المنطقة. ومن المتوقع أن ﯾﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر، الذي يحظى بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 1000 من محترفي مهنة طب الأطفال، سواء من الأطباء أو من الصيادلة السريريين أو أخصائيي التغذية، ما يثري النقاشات المهنية داخل أروقة المؤتمر.

وصرّح رئيس المؤتمر، الدكتور إسلام البارودي، بأن المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام يقدم 12 محاضرة علمية في تخصصات طب الأطفال المختلفة، إضافة إلى 28 ورشة عمل تهتم بالتطبيق السريري لمستجدات طب الأطفال، ما يسهم في رفع كفاءة الأطباء في مختلف مجالات طب الأطفال المتنوّعة.

ويناقش المؤتمر الجديد في مجال علاج مرض الالتهابات الكبدية الحادة عن طريق أحدث العلاجات، التي نشرت في أهم الدوريات العلمية. كما يتطرّق بشكل تفصيلي لمرض السكري عند الأطفال وأحدث أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج.

وأضاف: «يحافظ المؤتمر على شعاره الدائم (نحو طفولة سليمة.. الإمارات تنير الدرب)»، مؤكداً ريادة الإمارات الدائمة في تقديم كل ماهو جديد، ليس فقط في الاقتصاد والسياحة، ولكن أيضاً في مجال الطب، فقد تبوأت الإمارات مكانة فائقة في استقطاب المهتمين بالشأن الطبي لعقد المؤتمرات واللقاءات الطبية المهنية الرفيعة».

تجدر الإشارة إلى تميز المؤتمر عن غيره من المؤتمرات بالتركيز على جانب تنمية المهارات السريرية، والجوانب التطبيقية العملية في التشخيص والعلاج، من خيرة الخبراء العالميين، كل في مجال تخصصه.

وأكد المدير التنفيذي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عبدالله بن سوقات، حرص الجائزة على دعم مؤتمر القمة الدولي السنوي لأمراض الأطفال للعام الثاني على التوالي، نظراً إلى أهميته وثراء برنامجه العلمي، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي في الدولة.

المؤتمر يتطرّق لمرض السكري عند الأطفال بشكل تفصيلي.