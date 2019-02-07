بلدية دبي تدعو لعدم تصريف مياه الأمطار عبر شبكة الصرف الصحي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي حملة توعية حول أضرار ربط أنظمة تصريف مياه الأمطار بنظام الصرف الصحي.

وقال مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلدية، المهندس محمد الريس، في بيان صحافي أمس، إن إطلاق الحملة يهدف إلى حماية البنية التحتية الصحية من خلال تخفيف الحمل المائي عن محطات الصرف الصحي بأنواعها أثناء الأمطار، لأقصى درجة ممكنة، ودعوة الجمهور بمختلف شرائحه إلى عدم تصريف الأمطار عن طريق شبكة الصرف، لأن السعة المحددة للخطوط لا تستوعب كميات الأمطار الغزيرة، ما يؤدي لامتلاء الشبكة، ويسبب إتلافها. وشرح أن النظام يقوم على مبدأ التصريف الحر إلى الجوار، أو التصريف إلى شبكة مياه الأمطار.