المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مبادرة

أثنى سائقون على مبادرة شرطة دبي بإلغاء المخالفات عن السائقين الملتزمين بقواعد السير، تزامناً مع «عام التسامح»، مطالبين زملاءهم بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة، والتقيد بقوانين السير والمرور.

ملصقات

اقترح قارئ تشديد الرقابة على محال بيع الوجبات السريعة من خلال وضع ملصقات تشير إلى مدى الأضرار التي تحدث جراء الإفراط في تناول هذه الوجبات، خصوصاً أن دولاً عدة حول العالم تلزم مثل هذه المحال بتثبيت ملصقات سواء على الأبواب أو داخل تلك المحال لتوعية الجمهور ومرتادي هذه المطاعم بكمية السعرات الحرارية التي تتضمنها كل وجبة، ومدى خطورة الإكثار منها.

مواصلات

طالب سكان في مجمع رمرام السكني في دبي لاند هيئة الطرق في دبي بالعمل على توفير خط مواصلات عامة إلى المجمع، أسوة بخطوط «الباصات» التي تعمل في موتور سيتي والمدينة المستدامة القريبتين من مكان سكنهم.

تاكسي

شكا مستخدمون لتاكسي دبي انشغال معظم السائقين بهواتفهم النقالة طوال الرحلة دون سبب طارئ، الأمر الذي يزعجهم ويسبب لهم قلقاً من مخاطر الطريق!

حديقة

شكا رواد لحديقة مشرف في دبي تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام مدخل الحديقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظراً لعدم وجود رصيد في بطاقات نول أو عدم معرفة طريقة استخدامها، مطالبين بتسهيل عملية تدفق السيارات إلى الحديقة.

مسطحات

طالب سكان في إمارة عجمان بلدية الإمارة بالاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وحدائق تواكب التوسع العمراني الكبير، خصوصاً في ظل انتشار واسع لتجمعات الأبراج السكنية.

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