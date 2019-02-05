بلدية دبي: 72 ألف مصرف أرضي للأمطار

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي استعدادها الكامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة، جراء حالة عدم الاستقرار الجوي، وفق المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، رئيس فريق غيث دبي المشرف على تصريف مياه الأمطار، المهندس طالب جلفار، الذي أشار إلى وجود أكثر من 72 ألف مصرف أرضي في دبي مخصصة لتصريف مياه الأمطار.

وقال جلفار لـ«الإمارات اليوم» إنه «بناءً على تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بهطول أمطار على الإمارة، تم الاستعداد للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة جراء حالة عدم الاستقرار الجوي من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم العمليات وخدمات النظافة، بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة، مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وإزالة الرمال، وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار، إضافة إلى توفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة آثار المياه المتجمعة».

وأضاف أنه تم تنفيذ جميع الاستعدادات الفنية ابتداء من الجمعة الماضي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، والإشراف المباشر على عمليات تصريف الأمطار، بجانب الدراسات المستمرة للوقائع الميدانية وتحليل بياناتها.

وأشار جلفار إلى قيام الفرق الفنية المتخصصة في الإدارات المتعددة، بتنفيذ برامج صيانة خاصة ومكثفة لمحطات تصريف مياه الأمطار، لافتاً إلى أن نظام تصريف مياه الأمطار في دبي يعتمد على منظومة من البنى التحتية الخاصة، تبدأ بما لا يقل عن 72 ألف مصرف أرضي، وهي ما يطلق عليها اسم «فتحات تصريف مياه الأمطار»، مروراً بشبكة معقدة من الأنابيب وغرف التفتيش، والتي يطلق عليها اسم «المنهولات»، وصولاً إلى محطات الضخ.