«الرقابة الغذائية» يغلق «ملحمة» في مصفح

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أول من أمس، قراراً بإغلاق إداري بحق منشأة «النجدي لتجارة اللحوم» في منطقة المصفح الصناعية، لتداول لحوم مجهولة المصدر، وعدم اتباعها الاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز المهندس ثامر راشد القاسمي، أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، مشيراً إلى أن أسباب المخالفات تمثلت في تكرار الممارسات الصحية غير الجيدة ومخالفة الاشتراطات الصحية بتداول لحوم مجهولة المصدر لم تخضع للفحص البيطري ومذبوحة خارج المسلخ، الأمر الذي يعرض صحة المستهلكين للخطر، وعدم وجود البطاقة الغذائية التي تدل على مصدر صلاحية ونوع اللحوم ومنشأها ومكان الذبح، وحفظ اللحوم خارج البرادات وتداولها على أماكن وأسطح مسببة للتلوث والتلوث التبادلي، لافتاً إلى أنه تم اتلاف 400 كيلوغرام غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.