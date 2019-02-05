المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض

أبدت مصممة إكسسوارات صاعدة استياءها من قيام إدارة فندق شهير في دبي بإلغاء مشاركتها في عرض أزياء خاص في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد رفض مصممة أزياء أخرى أن تشارك معها في العرض ذاته، قبيل انطلاقه بربع ساعة فقط، إذ يبدو أن الأخيرة لم تكن تعلم بوجود مشاركة أخرى معها في العرض.

«تسهيل»

شكا مراجعون لمركز «تسهيل»، الواقع في منطقة الحميدية بإمارة عجمان، طول انتظارهم لإنجاز معاملاتهم، إذ إن النظام الخاص بإدخال البيانات بطيء جداً، حسب موظفات أكدن أنه يتأخر في بعض الأحيان لكثرة الضغط عليه أو لانفصال التيار الكهربائي، مطالبين بضرورة الوقوف على المشكلة، والعمل على حلها، توفيراً للوقت والجهد على المراجعين.

ترويج

أفاد سكان في الشارقة بأن هناك شركات عقارية تلجأ إلى ترويج وحداتها السكنية بطرق احتيالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصحف متخصصة، خصوصاً بعد تراجع أسعار الإيجارات السنوية، إذ لاحظوا خداعهم بعروض عقارية تدعي أن الشقق والفلل المعروضة جديدة، إلا أنهم يكتشفون بعد زيارتها أنها كانت مسكونة من قبل، بل وتحتاج إلى صيانة.

إزعاج

شكا زائر لحديقة شاطئ الممزر بدبي الطريقة المزعجة المستخدمة في الإعلان عن موعد إغلاق الحديقة، بشكل يثير فزع الأطفال، مشيراً إلى أن الإعلان استمر نحو نصف ساعة، مع تكرار الجملة نفسها بصوت عالٍ ومزعج، وذلك من دون ذكر موعد الإغلاق، مضيفاً أن بالإمكان الإعلان عن الموعد بشكلٍ واضحٍ للزوار، قبل الإغلاق بربع ساعة، عبر جملة قصيرة، وبصوت مقبول.

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