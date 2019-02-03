بلدية الشارقة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس ضمن خطة ممنهجة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة في الدولة وفي ظل ما تشهده من أمطار الخير بمختلف المناطق، من خلال خطة ممنهجة ومدروسة تم وضعها مسبقاً واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه في حالة حدوثها، وجميع الحالات الطارئة التي من الممكن أن تطرأ، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار ثابت سالم الطريفي أن البلدية شكّلت ثلاث لجان في وقت سابق للتعامل مع جميع تقلبات الطقس وهطول الأمطار، لمتابعة جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور من خلال هذه اللجان وفرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل التي تستعد هي الأخرى لتلقي جميع البلاغات والتعامل معها بشكل سريع، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة الباسمة.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية تعمل على متابعة المباني قيد الإنشاء والـتأكد من سلامة السور المؤقت تفادياً لأي طارئ قد يحصل نتيجة هبوب رياح قوية، ودعم الفرق الميدانية بالدوريات والمفتشين، كما تهيب بجميع المقاولين بضرورة التأكد من ثبات الرافعات البرجية في ظل اشتداد سرعة الرياح، كما أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، فالخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الملاحظات.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، المهندس حسن التفاق أن البلدية قامت بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الامطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الامطار، وتنظيف جميع المنهولات والفتحات التي تصرف بها المياه، وتحديد أماكن التجمعات لاستخدام المعدات الثقيلة وتحديد المناطق التي تستخدم بها الصهاريج، فضلاً عن توزيع مضخات الديزل وتجهيز الصهاريج بشكل مبدئي، بحيث تتم متابعة سير العمل بشكل دقيق، والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أنه تم تطوير آلية العمل حيث عملت البلدية على إعادة ترميم وتأهيل 29 بركة من قبل إدارة الخدمات العامة وإدارة الصرف الصحي، كما تم ربط 12 موقعاً جديداً من مواقع تجمعات الامطار مع المواقع التي تم انجازها العام الماضي لتصريف المياه.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993 للابلاغ عن أية ملاحظات.