أحمد الجروان يفوز بجائزة ألبرت نيلسون " إنجازات مدى الحياة" تكريما لجهوده في مجال التسامح والسلام

المصدر: أبوظبي - وام

اختارت مؤسسة ماركيز هوز هو التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام لنيل جائزة ألبرت نيلسون " إنجازات مدى الحياة" تكريما لإنجازاته المميزة في مجال التسامح والسلام.

يشغل الجروان عدة مناصب حاليا ، فهو مؤسس ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، وسفير السلام – من الاتحاد العالمي للسلام، وسفير النوايا الحسنة من رئيس جمهورية كوسوفو وهو عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2011م .. وشغل عدة مناصب منقبل أهمها رئيس البرلمان العربي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2012 إلى 2016 وأسس وترأس نادي الشارقة للسيارات القديمة، وكان عضوا في مجلس إدارة غرفة وتجارة الشارقة، وعضوا في لجنة التحكيم التجاري الدولي في الشارقة.

وأرجعت " ماركيز هوز هو" تكريم الجروان إلى كونه واحدا من أبرز الشخصيات الداعمة والمؤيدة للسلام في العالم العربي والعالم ككل و شهد الجميع على إنجازاته المميزة والمثمرة خلال رئاسته للبرلمان العربي التي كانت فترة عصيبة في تاريخ المنطقة العربية.

و ا نجح من خلال مسيرته المهنية، التي اتسمت بحسن القيادة، والرؤية الثاقبة، في صناعة التغيير، حيث كانت إنجازاته واضحة ومعروفة ومتنوعة، ومن خلال 40 عاما من خبرته، تميز بمشاريع تنموية ومستدامة واسعة، وهو ما كلله بإنشاء المجلس العالمي للتسامح والسلام، جنبا إلى جنب مع عدد من الشخصيات البارزة الأخرى على المستوى الدولي، وتم انتخابه رئيسا له، لمكانته الرفيعة وتاريخه المشرف في مجالات السلام والتسامح، ومحاربة التمييز والعنصرية والتطرف الديني والعرقي والطائفي.

ويعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على نشر و تعزيز قيم التسامح والسلام، وتطوير قواعد القانون الدولي، كما أطلق الجروان البرلمان الدولي للتسامح والسلام /IPTP/ يوليو 2018، كأحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، وبات يضم ما يربو عن 50 برلمانيا من 50 دولة حول العالم.