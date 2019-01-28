ترقية 56 ضابطاً بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بترقية 56 ضابط من العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم ، كما أصدر سموه مرسوما بتعديل تاريخ الاستحقاق لعدد 13 ضابط ممن تم ترقيتهم بالمرسوم السابق

وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرماته التي لا تنتهي ، واهتمامه بأبنائه العاملين بشرطة الشارقة، ودعمه المستمر لتقدمهم المهني والوظيفي ، مؤكدا إستمرار الجهود في بذل أقصى الطاقات من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ، والإسهام في دفع مسيرة التقدم والازدهار التي يشهدها الوطن تحت ظل قيادته الرشيدة.