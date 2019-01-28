6038 زيارة تفتيشية على مساكن العمال في دبي خلال العام الماضي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أظهرت جولة ميدانية تفتيشية على مساكن العمال، نفذتها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، التزام شركات بتوفير سكن بمعايير فندقية، يتضمن مسابح وصالات رياضية وعيادات وخدمات ترفيهية متنوّعة، فيما كشفت اللجنة أنها نفذت 6038 زيارة تفتيشية على مساكن العمال العام الماضي.

وأكد نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة، اللواء عبيد مهير بن سرور، في تصريحات صحافية خلال الزيارة التفتيشية على سكنات عمال أخيراً، أن كل الشركات ملزمة بتوفير مساكن لعمالها تتوافق مع المعايير العامة التي حددتها الإمارة، كذلك الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل، مشيراً إلى أن اللجنة تنفذ زيارات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام الشركات بهذه الضوابط دون تراجع.

ولفت إلى أن اللجنة ضمن خطتها لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ستخضع 50% من الشركات والعاملين فها، لدورات تدريبية توعوية لضمان إلمامهم بالأنظمة والقوانين، وأنظمة الصحة والسلامة والمخالفات الأكثر تكراراً من العمال، بهدف توفير بيئة عمل آمنة يحصل فيها العمال على كل حقوقهم وواجباتهم سواء في مناطق العمل أو بمساكنهم.

وفي ما يتعلق بالمخالفات التي سجلتها اللجنة العام الماضي أكد بن سرور أنها شبه معدومة، حيث لم تسجل في مواقع العمل غير مخالفتين، كانتا للعمل وقت الظهيرة، فيما لم تتجاوز مخالفات سكن العمال نسبة 5%، تركزت حول ممارسات ذات علاقة باشتراطات الصحة والسلامة.

وأكد أن اللجنة تتبع نظاماً صارماً في ما يتعلق بالصحة والسلامة، في مساكن العمال، أدى إلى تراجع المخالفات بشكل كبير، ورفع مستوى السكن تدريجياً ليشمل مزايا استثنائية لم تكن متوافرة من قبل.

وذكر أن كل المساكن الجديدة للعمال يتم إنشاؤها وفق المعايير العامة التي وضعتها حكومة دبي، فيما تخضع المساكن القديمة لعملية إحلال تدريجي لتتناسب مع مواصفات المساكن الجديدة.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل على إعداد حزمة من المبادرات الخاصة بالعمال تزامناً مع عام التسامح، تتضمن توزيع وجبات غذائية، وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الترفيهية لهم بالتعاون مع الشركات، إضافة إلى مبادرات مبتكرة سيعلن عنها قريباً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الأخرى.

وذكر بن سرور أن اللجنة ستتوسع خلال الفترة المقبلة في تقديم مبادرات التوعية، لتشمل أصحاب العمل والمديرين والمشرفين على العمالة في المنشآت الخاصة والشركات الإنشائية.

وأكد أنه سيتم توعية العمال كافة بالحقوق التي كفلها لهم قانون العمل، خصوصاً ما يتعلق بضمانة دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور، والإجازات، وإعطاء حرية للعامل في الاحتفاظ بالأوراق والمستندات القانونية كجوازات السفر، وتوفير التأمين الصحي، وتوفير وسائل الدعم اللازمة لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل لتسهيل وضمانة ايصال الشكاوى العمالية إلى الجهات والدوائر المختصة، كما ستوفر المبادرة التوعوية توجيه أصحاب العمل بضرورة تأمين بيئة العمل وتشديد إجراءات الصحة والسلامة المهنية، عبر اتخاذ تدابير الصحة والسلامة والعتاد والأدوات اللازمة لممارسة الأعمال، ووضع تلك الإرشادات في أمكان العمل بشكل واضح وبلغات عدة.

مزايا فندقية

شهدت «الإمارات اليوم» خلال الجولة التفتيشية الميدانية التي نفذتها اللجنة أخيراً، أن مساكن العمال تتمتع بالكثير من المزايا والمواصفات الفندقية، منها أبنية أسست وفق مواصفات عالمية تشتمل على مسابح وصالات رياضية ومناطق لممارسة الهوايات المختلفة، وكذلك توفر خدمات الإنترنت مجاناً ومطاعم ومتاجر مراقبة من قبل البلدية، إضافة إلى عيادات حديثة لتقديم الرعاية الصحية للعمال على مدار اليوم.