تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن غداً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، بأن التصفيات المبدئية للدورة الـ20 لمسابقة تبدأ غداً وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، لافتاً إلى حرص حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، على أن تكون المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين، من حفظة كتاب الله بأفرعها الثمانية، وهي فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع 20 جزءاً، وفرع 10 أجزاء، وفرع خمسة أجزاء للمواطنين، وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على 10 سنوات، ثم الفرع السابع جزء واحد، وهو خاص بالمسلمين الجدد، ثم الفرع الثامن وهو مخصص لأصحاب الهمم، وهو حفظ جزء واحد غير محدد‪.‬

وأضاف بوملحة أن عدد المتسابقين الذين تقدموا للتصفيات المبدئية لهذه الدورة بلغ 146 من الذكور، و229 من الإناث، سيمرون بتصفيات مبدئية قبل التأهل للمسابقة النهائية التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 18 ‪.فبراير المقبل