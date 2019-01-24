«طرق دبي» تستكمل مشروع الطاقة النظيفة للمواقف متعددة الطوابق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات استكمال مشروع تركيب ألواح شمسية فوق مبنى المواقف متعددة الطوابق، الخاص بموظفي المبنى الرئيس للهيئة بأم الرمول، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون DCCE.

وأكد مدير إدارة المرافق والمنشآت بالهيئة، عبدالرحمن الجناحي، تركيب 867 لوح طاقة كهروضوئية فوق المبنى بسعة 330 واط لكل لوح، وبواقع إجمالي 286.11 كيلوواط، لافتاً إلى ربط النظام الكهروضوئي بشبكة الكهرباء الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقال إنه من المتوقع أن يكون الإنتاج من الطاقة المتجددة أكثر من 443 كيلوواط/‏‏‏‏ ساعة، ما يعني الحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة التقليدية.

وأضاف أن ميزات المشروع تشمل تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 192 طناً سنوياً، وتوفير 5% من قيمة فاتورة الكهرباء المُستهلكة شهرياً. وقال إن المشروع يقع ضمن اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، مدتها 20 عاماً، لتزويد المبنى بالطاقة النظيفة، بما يتوافق مع سياسات شمس دبي.

وأكد الجناحي أن المشروع يأتي ضمن خطط استراتيجية للهيئة، تنفيذاً لمبادرة حكومة دبي تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» بمحاورها الستة، وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء، مشيراً إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر أصبح مُجسّداً على أرض الواقع في أجندة عمل الهيئة في كل مرافقها ومنشآتها، بل خدماتها المُقدمة للجمهور، مضيفاً أن الهيئة تُعد أول جهة حكومية تعتمد خطة مشروع إعداد وتطبيق إطار حوكمة للاقتصاد الأخضر.