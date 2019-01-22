محمد بن راشد يوجه بتسريع وتيرة استكمال المشـــروعـــات التطويرية في حتا

المصدر: حتا - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتسريع وتيرة استكمال المشروعات التطويرية القائمة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي كان سموه أمر بتنفيذها في مدينة حتا، التي يريدها سموه أن تكون مدينة جذب سياحي واستثماري بامتياز، وتوفير جميع مقومات الحياة الحضارية لمواطني حتا والمقيمين فيها.

وشدّد سموه خلال زيارته الميدانية للمدينة أمس، على أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية والبيئية والتراثية التي يوليها سموه جل اهتمامه ومتابعته، حفاظاً على تراثنا الوطني وموروثنا الثقافي الذي يعتبر رمز هويتنا الوطنية بل هو الهوية الوطنية بكل مفرداتها.

ولدى وصول صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، إلى موقع وادي هب كان في الاستقبال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير عام بلدية دبي المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، ورئيس «دبي القابضة» رئيس مراس للتطوير العقاري المهندس عبدالله بن أحمد الحباي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار ضباط الشرطة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شروح مفصلة حول المشروعات التي تنفذها الجهات المعنية في منطقة حتا بالتعاون والتنسيق في ما بينها، فقد اطلع سموه على خرائط مشروعات شركة مراس وأهمها تطوير وادي هب الذي يضم صالة استراحة للزائرين ومقهى وخيماً للسفاري وكبائن فندقية يمكن للسياح استئجارها وقضاء إجازة ممتعة في أحضان الطبيعة الجبلية التي تمتاز بها منطقة الوادي، ومخيماً للطلاب الزائرين.

ثم تفقد سموه ميدانياً موقع سفاري حتا التابع لوادي هب، واستمع إلى شرح حول طبيعة الموقع الذي قدمه فريق عمل مراس من الشباب المهندسين الذين أشاروا إلى أن الموقع يقع على مساحة كيلومتر مربع، ويضم بحيرات اصطناعية وسيتم نشر حيوانات وطيور برية في المنطقة المسيجة، بالإضافة إلى خيم وكرفانات للمبيت وأشجار خضراء وزهور متنوّعة تضفي على المنطقة منظراً خلاباً يسر الزائرين والسياح.

كما يتضمن مشروع وادي هب الألعاب الهوائية والأرضية للأطفال والكبار وخيولاً وجمالاً للركوب، ودرّاجات هوائية لهواة هذه الرياضة التي تم تخصيص مسارات خاصة بها كي يستمتع الدراجون باستخدام درّاجاتهم بين أحضان الطبيعة.

كما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المشروعات التطويرية التي تنفذها بلدية دبي بالتعاون مع مراس، واستمع سموه في هذا السياق إلى الشرح الذي قدمته مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، حيث شرحت البيان التوضيحي لتطوير الواقع البيئي في منطقة حتا، الذي يشمل تطوير الأودية وتأهيل فلج حتا، ويُشكل هذا المشروع ركيزة أساسية لتطوير الواقع السياحي والحفاظ على البيئة التراثية التاريخية للمنطقة.

وأشارت الهرمودي إلى أن الخطة تشمل وادي الظهرة ووادي ليم ووادي سهيلة، وذلك من خلال توفير المقومات الإنشائية والهندسية التي تسهم في ضمان ديناميكية مستمرة لوجود وتدفق المياه في مناطق محددة من هذه الأودية على مدار العام.

وهناك مشروع تطوير فلج حتا، ويشمل بشكل أساسي تطوير الساقية التي تمتد لمسافة 550 متراً ابتداء من منطقة أم الفلج في الجزء العلوي من المشروع وصولاً إلى منطقة أم الشريعة في الجزء الجنوبي من المشروع.

ويضم كذلك الفتحات العلوية للفلج «الفرض»، وهذا يُعد من مكونات المشروع الرئيسة، ومفصلياً للمنطقة وأهلها لأنه سيسهم بشكل فعلي في تطوير نظام الري في المزارع المحيطة بالمنطقة، كما يشكل بعداً إضافياً لتنشيط السياحة وجذب الزوّار ويصبح معلماً سياحياً وتعليمياً لمرتاديه، إذ إن فلج حتا من الأفلاج الداوودية، ويستمد مياهه من باطن الأرض وعمره يزيد على نصف قرن.

ويجري العمل حالياً لتأهيل جدران ومسار ساقية الفلج مع مراعاة المسار الأصلي القديم للساقية، لما لهذا المسار من أهمية عند أهل المنطقة.

أمّا مشروع تطوير وادي الظهرة فيجري العمل فيه على تنفيذ الأعمال اللازمة لضمان حركة المياه من أعلى الوادي إلى الأسفل لمسافة تصل إلى 1800 متر، ومتوسط عرض مجرى الوادي يبلغ ثلاثة أمتار، أما متوسط عمق المياه فهو متر واحد، ومن المتوقع أن تصل كمية المياه بعد إتمام المشروع الى 5400 متر مكعب، وتوجد في نهاية الوادي بحيرة طبيعية تتجمع فيها المياه ومن ثم تتم إعادة ضخ هذه المياه من البحيرة باتجاه أعلى الوادي بواسطة مضخات خاصة وحديثة.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في المنطقة على الإمكانات التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي من آليات ومعدات حديثة وتقنيات وكوادر بشرية مدربة على عمليات الإنقاذ والدوريات في المناطق الجبلية، لمساعدة السياح وزوّار المنطقة وتأمين الحماية والسلامة لهم.

كما استمع سموه من فرق المسعفين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى شرح وافٍ حول الإمكانات المتوافرة لديهم، لتقديم كل خدمات الإسعاف والعلاج الميداني لأي سائح أو مقيم في المنطقة، وتم توفير معدات وسيارات تتناسب مع طبيعة المنطقة الجبلية، إلى جانب الدراجات الهوائية والنارية السريعة.

كما تعرف سموه إلى أنشطة ودور مجلس دبي للتصميم في مساعدة نساء مدينة حتا وتقديم الدعم والمشورة لهن، من أجل تطوير قدراتهن وابتكاراتهن في مجال تصميم الأزياء والمنازل خصوصاً التراثية منها، وتمكينهن من الوصول إلى مستويات عالمية في التصميم والإبداع.

واستمع سموه من المديرة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم اليازية الظنحاني، إلى شرح حول الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها المجلس لسيدات حتا، من أجل صقل مواهبهن وتطوير أعمالهن وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأبدى سموه ارتياحه للقدرات الهائلة والطاقات الكامنة التي يتميز بها شباب الوطن من الجنسين، الذين يثبتون كل يوم وفي كل مناسبة أنهم أهل لثقة قيادتهم بهم وبأفكارهم الخلاقة وتفانيهم في خدمة وطنهم وشعبهم وجميع المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة لتظل بلادنا رائدة في العيش الآمن المستقر والسعيد.

وتمنّى سموه لجميع الشباب في مؤسساتنا ووزاراتنا ودوائرنا الحكومية وغير الحكومية التوفيق، وتحقيق المزيد من التقدم والإبداع والتميز في مختلف المجالات وعلى شتى الصعد.

مشروع تطوير واديي ليم وسهيلة

سيتم من خلال مشروع تطوير وادي ليم ووادي سهيلة إعادة تأهيل مسارات الواديين، وإنشاء بحيرات اصطناعية في مواقع منبسطة من هذين الواديين من أجل تجميع المياه على مدار العام، ومن ثم الإسهام في تطوير الوضع البيئي والسياحي في المنطقة، ويمتد تطوير وادي ليم لمسافة 395 متراً، ومتوسط عرض مجرى المياه يصل إلى 50 متراً، أما متوسط عمق المياه فيصل إلى متر واحد، وكمية المياه فيه تبلغ 19 ألفاً و750 متراً مكعباً، في حين يمتد وادي سهيلة لمسافة 1250 متراً، ومتوسط عرض مجرى المياه فيه يصل الى 10 أمتار، في حين يصل متوسط عمق المياه إلى متر، وكمية المياه تبلغ 12 ألفاً و500 متر مكعب.

محمد بن راشد أبدى ارتياحه للقدرات الهائلة والطاقات الكامنة التي يتميز بها شباب الوطن.

سفاري حتا يقع على مساحة كيلومتر مربع، ويضم بحيرات اصطناعية وحيوانات وطيوراً برية.

مشروع وادي هب يتضمن ألعاباً هوائية وأرضية وخيولاً وجمالاً للركوب ودرّاجات هوائية.

تأهيل جدران ومسار ساقية الفلج مع مراعاة المسار الأصلي القديم لأهميته عند أهل المنطقة.

تطوير وادي الظهرة لضمان حركة المياه من أعلى الوادي إلى الأسفل لمسافة تصل إلى 1800 متر.